«БЮТ-Батькивщина» покинула сессионный зал ВР
14:15, 16 марта 2012Политика
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Следующий раз депутаты соберутся в парламенте 20 марта.
Депутаты от фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, в 12 часов депутаты этой политической силы заблокировали трибуну ВР и выдвигали ряд требований для возобновления работы ВР.
Официально заседание ВР сегодня не закрыто.
Следующий раз депутаты соберутся в парламенте 20 марта.
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