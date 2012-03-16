«БЮТ-Батькивщина» покинула сессионный зал ВР

Следующий раз депутаты соберутся в парламенте 20 марта.

Депутаты от фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал Верховной Рады Украины. Как передает корреспондент УНИАН, в 12 часов депутаты этой политической силы заблокировали трибуну ВР и выдвигали ряд требований для возобновления работы ВР. Официально заседание ВР сегодня не закрыто. Следующий раз депутаты соберутся в парламенте 20 марта.

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