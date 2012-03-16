«БЮТ-Батькивщина» покинула сессионный зал ВР

14:15, 16 марта 2012
Политика
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Следующий раз депутаты соберутся в парламенте 20 марта.  

Депутаты от фракции «БЮТ-Батькивщина» покинули сессионный зал Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в 12 часов депутаты этой политической силы заблокировали трибуну ВР и выдвигали ряд требований для возобновления работы ВР.

Официально заседание ВР сегодня не закрыто.

Следующий раз депутаты соберутся в парламенте 20 марта.

 

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