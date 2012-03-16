Ефремов: если блокирование продлится, мы перейдем на другой формат работы

Сегодня заседания парламента уже не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, фракция "БЮТ-Батькивщина" заблокировала трибуну и президиум парламента, требуя пригласить в парламент Генпрокурора Украины Виктора ПШОНКУ относительно ситуации с недопущением народных депутате в Качановскую колонию.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что депутаты фракции Партии регионов покинули сессионный зал ВР, поскольку «мы не понимаем тех действий, которые коллеги предлагают нам совершать».

«Мы не работаем, удовлетворяя прихоти отдельных людей, а мы работаем в плановом порядке», - отметил лидер фракции ПР.

Он добавил, что если и дальше будет продолжаться блокирование трибуны, то «мы перейдем на другой формат работы».

По его словам, тогда большинство будет определяться, какие законы являются важными для государства, «будем определять дни, когда эти законопроекты будут приниматься, и в эти дни будем обеспечивать четкую работу парламента».

«Мне не хотелось бы этого делать, но я не могу не сказать этого сегодня, учитывая то, что действия наших коллег переходят всякие разумные пределы», - сказал А.ЕФРЕМОВ.