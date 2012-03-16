В Качановскую колонию запустили журналистов (дополненная)

В Качановской исправительной колонии Харькова, где отбывает наказание экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, начался День открытых дверей для журналистов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Юрий ЧУМАК.

По его словам, представителей аккредитованных средств массовой информации пустили на территорию исправительного заведения в 10.00. Журналисты уже осмотрели Центр социальной реабилитации исправительного заведения и продолжают осматривать промышленную зону.

Ю.ЧУМАК подчеркнул, что встреча журналистов с Ю.ТИМОШЕНКО не предусмотрена. «С ТИМОШЕНКО никто не будет встречаться», - сказал он.

Корреспондент УНИАН так и не смог принять участие в Дне открытых дверей для журналистов в Качановской исправительной колонии, поскольку о том, что разрешение пройти на территорию колонии было предоставлено, никто агентству не сообщил. Корреспондент позвонил по телефону в пресс-службу около 11 часов, чтобы получить хотя бы устную информацию об уже проходящем событии. В ходе разговора Ю.ЧУМАК сказал, что в 9.50 было предоставлено разрешение корреспонденту УНИАН пройти на территорию колонии.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 марта, Государственная пенитенциарная служба отказала корреспонденту УНИАН в посещении вместе с другими представителями СМИ Качановской колонии. На просьбу объяснить причины отказа у ГПтСУ ответили: «Не все СМИ колония может разместить. Мы аккредитовали 25 журналистов, в том числе западных».