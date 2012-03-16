Глава Роспотребнадзора: Украинские сыры не являются сырами

Глава Роспотребнадзора Геннадий ОНИЩЕНКО заявляет, что украинские сыры, поставляемые в Россию, не являются сырами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Г.ОНИЩЕНКО сказал в эфире радио «Эхо Москвы».

«Все должно соответствовать заявленным требованиям, а заявленные требования – это сыр, а если там что-то другое, называете это по-другому. Регистрируете это по-другому и втюхивайте потребителю некий другой продукт… (Украинский - УНИАН) сыр это по большому не сыр. Это продукт должен называться по-другому», - сказал Г.ОНИЩЕНКО.

Он отметил, что по российским техрегламентам такая продукция должна называться сырными продуктами и должны стоить дешевле на 30%.

«Нам дают некий суррогат, называют его сыром и продают его по цене», - отметил он.

Г.ОНИЩЕНКО отметил, что специалисты Роспотребнадзора готовы выехать в Украину для инспекций предприятий, поставляющий сыры в Россию.

«Та сторона ждет, не дождется», - заявил он.

По его словам, бригада Роспотребнадзора готова выехать и сравнит технологию производства с российским законодательством на тех заводах, которые хотят поставлять продукцию на российский рынок.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Роспотребсоюз обнародовал на своем сайте информацию о запрещении ввоза сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.), ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.).

Роспотребсоюз заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветфитослужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Позже Роспотребсоюз запретил еще 4 украинским предприятиям поставлять сыр на территорию России. В этот список попали Баштанский и Лозовский сырзаводи, «Бель Шостка Украина» и Хмельницкая маслосырбаза.