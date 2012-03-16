Президент GRECO: Заявления Кивалова - грубое искажение моих слов

09:41, 16 марта 2012
Политика
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«Статьи 364 и 365 Криминального кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за злоупотребление и превышение служебных полномочий, не были предметом этого оценивания и, соответственно, не исследовались GRECO», - заявил Мариан Мрчела

Мариан Мрчела, президент GRECO - подструктуры Совета Европы, отрицает высказывания депутата от Партии регионов Сергея Кивалова о том, что GRECO якобы выступает против декриминализации ст. 364 и ст. 365 Криминального кодекса Украины, за которыми, в частности, осужденна экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Об этом он заявил в интервью Тижню.

"Заявления, сделанные господином Киваловим в украинской прессе, являются грубым искажением того, что я в действительности сказал. А именно: обращаясь к Комитету по юридическим делам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы 11 [12] марта 2012 года, я сослался на отчеты GRECO, которые отмечают, что в поисках эффективного ответа на вопрос коррупции некоторые государства-члены действительно применяют положение относительно нарушения доверия или злоупотребления властью. Статьи 364 и 365 Криминального кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за злоупотребление и превышение служебных полномочий, не были предметом этого оценивания и, соответственно, не исследовались GRECO", - заявил Мариан Мрчела.

Напомним, как заявил народный депутат от Партии регионов, Сергей Кивалов, в случае декриминализации ст. 364 и ст. 365 Криминального кодекса Украине угрожают санкции со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он ссылался на заседание GRECO, на котором вроде бы высказывались подобные предложения.

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