Омбудсмена от Партии регионов провалил Грицак и коммунисты?

За провластного кандидата в омбудсмены Валерию Лутковскую не проголосовали минимум трое регионалов, а также коммунисты.

Об этом сообщают источники "Украинской правды", которым стали известны некоторые подробности тайного голосования.

Так, кандидатуру Лутковской не поддержали регионалы Василий Грицак и Валерий Коновалюк.

Причина в том, что Лутковская - это креатура министра юстиции Александра Лавриновича, с которым Грицак и Коновалюк ведут войну в связи с биометрическими паспортами.

Кроме того, кандидатуру Лутковской не поддержал регионал Эдуард Павленко, который тесно связан с действующим омбудсменом Ниной Карпачевой.

Карпачева на возлагает надежды в очередной раз избраться на эту должность, поскольку председатель Верховной Рады Владимир Литвин якобы обещал внести ее кандидатуру после провала Лутковской.

Кроме того, как сообщают источники, за Лутковскую не голосовала КПУ, поскольку в аппарате омбудсмена Карпачевой было трудоустроено несколько бывших депутатов от Компартии.

Сама Карпачева также не чужда коммунистической идеологии - например, она публично выступала в поддержку режима Фиделя Кастро.

Как известно, в четверг один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов для избрания уполномоченного по правам человека.

Так, за Валерию Лутковскую проголосовало 212 депутатов, за Евгения Захарова - 134.

Не поддержали ни одного кандидата 18 депутатов. Признаны недействительными 27 бюллетеней.