Яценюк рассказал, когда оппозиция согласует кандидатов-мажоритарщиков

Комитет сопротивления диктатуре поручил своим партиям до 10 апреля внести окончательно согласованные кандидатуры, которые будут баллотироваться в Верховную Раду в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер партии «Фронт змін», народный депутат от НУ-НС Арсений ЯЦЕНЮК.

«Поручено до 10 апреля областным партийным организациям подать окончательное согласование относительно выдвижения единого кандидата», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кроме того, по его словам, сегодня на заседании КОД окончательно были согласованы принципы формирования и выдвижения кандидатов в мажоритарных округах

А.ЯЦЕНЮК добавил, что также была создана комиссия, которая фактически будет окончательно утверждать единый список мажоритарных кандидатов.

«Мы обратились ко всем партиям, в том числе к УДАРу, которая подписала соглашение об объединенной оппозиции, предоставить персональный состав кандидатур, конкретно из кого выбирать будем», - сказал А.ЯЦЕНЮК.