В мэрию Черкасс принесли гигантский запрос
17:41, 15 марта 2012Политика
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На 6-метровом листе бумаги мэрию просят сообщить, когда на остановках общественного транспорта в городе будут размещены графики движения транспорта
В мэрию Черкасс сегодня принесли самый большой в Украине информационный запрос.
На 6-метровом листе бумаги мэрию просят сообщить, когда на остановках общественного транспорта в городе будут размещены графики движения транспорта, сообщили УНИАН в черкасском отделении Всеукраинской молодежной общественной организации «Демократический альянс».
Запрос в приемную Черкасского горисполкома принесли активисты этой организации.
Сначала в приемной мэрии отказывались принять такой запрос. Но впоследствии все же зарегистрировали.
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