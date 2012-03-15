В мэрию Черкасс принесли гигантский запрос

В мэрию Черкасс сегодня принесли самый большой в Украине информационный запрос.

На 6-метровом листе бумаги мэрию просят сообщить, когда на остановках общественного транспорта в городе будут размещены графики движения транспорта, сообщили УНИАН в черкасском отделении Всеукраинской молодежной общественной организации «Демократический альянс».

Запрос в приемную Черкасского горисполкома принесли активисты этой организации.

Сначала в приемной мэрии отказывались принять такой запрос. Но впоследствии все же зарегистрировали.