Для УНИАН в Качановской колонии не хватило места

Государственная пенитенциарная служба отказала корреспонденту УНИАН в завтрашнем посещении вместе с другими представителями СМИ Качановской колонии Харькова, где содержится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

На просьбу объяснить причины отказа в ГПтС ответили: "Не все СМИ колония может разместить. Мы аккредитовали 25 журналистов, в том числе западных".