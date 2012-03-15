Для УНИАН в Качановской колонии не хватило места
17:11, 15 марта 2012Политика
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Государственная пенитенциарная служба отказала корреспонденту УНИАН в завтрашнем посещении вместе с другими представителями СМИ Качановской колонии Харькова
Государственная пенитенциарная служба отказала корреспонденту УНИАН в завтрашнем посещении вместе с другими представителями СМИ Качановской колонии Харькова, где содержится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
На просьбу объяснить причины отказа в ГПтС ответили: "Не все СМИ колония может разместить. Мы аккредитовали 25 журналистов, в том числе западных".
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