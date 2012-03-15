Россия все ждет, когда Украина предложит что-то «вкусное» за скидку на газ
Язев напомнил слова Путина: А вы нам что?
Газовые переговоры не заканчиваются, потому что Украина ничего не предлагает России за снижение цены на газ.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил президент Российского газового общества, депутат Госдумы России Валерий ЯЗЕВ.
«Требования украинской стороны необоснованны. Мы готовы к переговорам и участвуем в них, но хотелось, чтобы требования были разумными и обоснованными. Украинская сторона не предлагает ничего взамен - просто требует прямолинейно, втупую снизить цену на поставляемый газ», - сказал В.ЯЗЕВ.
При этом он подчеркнул, что поставки осуществляются в соответствии с контрактами, подписанными до 2019 года.
«Владимир Владимирович (ПУТИН) как-то давно, не в эту выборную компанию, говорил: а вы нам что?», - напомнил В.ЯЗЕВ.
По словам В.ЯЗЕВА, тот факт, что подписант этих соглашений Юлия ТИМОШЕНКО сидит в тюрьме, - «это дело украинского правосудия, и я его не собираюсь комментировать, а наш контракт - он имеет международную юрисдикцию».
«Пусть Украина обращается в Стокгольмский арбитраж», - предложил В.ЯЗЕВ.