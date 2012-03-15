Судей, которые вели резонансные политические процессы, охраняет Грифон

Милиция не контролирует процесс охраны судей, которые вели резонансные политические процессы.

Об этом рассказал министр внутренних дел Виталий Захарченко, отвечая на вопрос о том, что судьи Родион Киреев и Елена Ситайло до сих пор являются охраняемыми лицами несмотря на завершение процесса над Юлией Тимошенко.

"У меня на контроле охрана этих людей не стоит", - отметил он.

Глава МВД добавил, что каждый гражданин в случае необходимости может обратиться в суд с просьбой о предоставлении охраны.

"На основании обращений этих лиц, суд решил предоставить им охрану, которую в случае с судьями должно осуществлять спецподразделение "Грифон", - уточнил Захарченко.

Как известно, журналисты неоднократно видели, как судью Киреева сопровождали охранники.

Украинская правда