Судей, которые вели резонансные политические процессы, охраняет Грифон
Милиция не контролирует этот процесс
Милиция не контролирует процесс охраны судей, которые вели резонансные политические процессы.
Об этом рассказал министр внутренних дел Виталий Захарченко, отвечая на вопрос о том, что судьи Родион Киреев и Елена Ситайло до сих пор являются охраняемыми лицами несмотря на завершение процесса над Юлией Тимошенко.
"У меня на контроле охрана этих людей не стоит", - отметил он.
Глава МВД добавил, что каждый гражданин в случае необходимости может обратиться в суд с просьбой о предоставлении охраны.
"На основании обращений этих лиц, суд решил предоставить им охрану, которую в случае с судьями должно осуществлять спецподразделение "Грифон", - уточнил Захарченко.
Как известно, журналисты неоднократно видели, как судью Киреева сопровождали охранники.