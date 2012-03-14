Украинские интернет-ресурсы «висят» из-за пожара в метро

В среду вечером исчез доступ к ряду популярных сайтов украинского интернета – Украинская Правда, I.ua, Mirohost.net и других.

По одному из предположений, во время пожара или его тушения был поврежден интернет-кабель одного из дата-центров уанета, в результате чего и выключился доступ к сайтам.

Ведущий эксперт – директор Интернет-ассоциации Украины Александр Ольшанский в комментарии для Радио Свобода сообщил, что пока еще делать такие выводы он не может, «но рабочая версия у нас такая, что в результате пожара проводили экстренное отключение питания, и мы получили очень большой рывок напряжения.У нас вышли из строя источники бесперебойного питания». По словам Ольшанского, в ближайшее время ситуация должна наладиться.

В среду в Киеве на станции метро «Осокорки» около 16:30 возникло загорание лампы, в результате чего состоялось задымление тоннеля: три станции зеленой ветки подземки закрыли.

Жертв и потерпевших в результате воспламенения пластиковой подшивки потолка на платформе станции нет, сообщила руководитель пресс-службы МЧС Юлия Ершова: «Воспламенение произошло в 16:44, в 17:30 его локализировали, а в 18:00 – ликвидировали».