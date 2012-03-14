Посол Англии: Украина – прекрасное государство, но могла бы быть лучше

Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР считает, что ситуация в Украине не насколько угрожающая, чтобы европейские страны применяли к ней санкции.

Об этом он сказал сегодня во время встречи со студентами Львовского национального университета имени Ивана Франко, сообщили УНИАН в пресс-центр вуза.

В частности, говоря о санкциях, которые могло бы применить Соединенное Королевство в отношении Украины, учитывая политическую ситуацию в стране, Л.ТЕРНЕР отметил, что, решая вопрос о санкциях, прежде всего оценивается вероятность эффективности их введения, их значение и степень проблематичности страны.

Сейчас, по словам посла, ситуация в Украине не насколько угрожающая, чтобы санкции все-таки были применены.

В целом говоря о своих впечатлениях от Украины, где он завершает дипломатическую миссию, Л.ТЕРНЕР подчеркнул, что «Украина – прекрасное государство, но могла бы быть лучше».

«Украина имеет большую территорию и выгодное географическое положение, но ее стандарты невысоки. Она имеет все возможности, чтобы стать одной из самых развитых стран в мире, но это не дело простых граждан – это дело вашего правительства, и оно должно упорно работать, чтобы Украина достигла успеха на международной арене», - сказал посол Великобритании.