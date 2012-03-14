Жена Иващенко заявляет, что ее муж уже год сидит «по инерции»

Жена бывшего врио министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО Валентина ИВАЩЕНКО утверждает, что ее муж уже больше года находится под стражей без какого-либо решения суда.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении В.ИВАЩЕНКО в связи с решением Печерского районного суда Киева, который вчера отклонил ходатайство уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ и группы народных депутатов от оппозиции, которые просили суд изменить В.ИВАЩЕНКО меру пресечения на не связанную с арестом.

«Что касается так называемого «продления сроков содержания под стражей, которые основывались, как отметил вчера Печерский суд в своем решении, на основании предыдущих судебных решений, вступивших в законную силу», то последним таким решением было постановление Апелляционного суда Киева от 18 января 2011 года, которым срок содержания В.ИВАЩЕНКО под стражей был продлен до 5 февраля 2011 года, то есть с этой даты ИВАЩЕНКО находится под стражей незаконно, бессрочно и так сказать «по инерции, по умолчанию», - отмечает в своем заявлении жена бывшего военного высокопоставленного лица.

При этом она обращает внимание на тот факт, что в обосновании отказа изменить В.ИВАЩЕНКО меру пресечения суд ссылается «на какую-то эфемерную норму УПК, которая якобы ограничивает действия суда относительно возможности изменения меры пресечения, поскольку решение на этот счет уже было принято судом высшей инстанции».

Также жена В.ИВАЩЕНКО отмечает, что ссылка суда на то, что якобы он при принятии решения относительно освобождения В.ИВАЩЕНКО из-под стражи с целью лечения примет на себя не свойственные ему полномочия «высших судебных инстанций по предоставлении анализа процедуры избрания меры пресечения, продления сроков содержания под стражей, которые основывались на судебных решениях, вступивших в законную силу» не отвечают действительности.

Эту «формулировку», как отмечает В.ИВАЩЕНКО, нельзя оценить иначе, чем правовой нигилизм и откровенное пренебрежение Уголовно-процессуальным кодексом, который прямо отмечает, что во время рассмотрения дела суд при наличии для этого оснований может своим постановлением изменить, отменить или избрать меру пресечения к подсудимому.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны "Феодосийский судомеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.