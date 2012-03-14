Захарченко рассказал, как стал генералом

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО заверяет, что получил звание генерала внутренней службы на законных основаниях, поскольку раньше имел ранг главного государственного советника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я некоторое определенное время работал в налоговой службе и, кстати, у меня был чин главного государственного советника, и этот чин приравнивается к званию генерала внутренней службы. Поэтому после переаттестации это звание мне было присвоено», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил В.ЗАХАРЧЕНКО звание генерала внутренней службы 16 декабря 2011 года.

“Звание присвоено в порядке переаттестации», - отмечается в указе.