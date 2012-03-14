Попов: Я гарантирую, что строительства на Пейзажной аллее не будет никогда

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов призвал киевлян присоединиться к толоке и высадить деревья на Пейзажной аллее, чтобы вместе отстоять посягательства на сквер со стороны застройщиков. Об этом, как сообщает пресс-служба, он заявил сегодня, 14 марта, во время встречи с журналистами.

«Сегодня мы провели рабочее совещание с общественными организациями и юристами, которые отстаивают сквер на Пейзажной аллее, и договорились о совместных действиях по его защите. Я приглашаю всех киевлян присоединиться к нашей акции и прийти 17 марта, в субботу, в 11:00 на выгон, во время которой мы вместе освободим дерева на Пейзажной аллее. Я гарантирую, что стройки там не будет никогда - ни сегодня, ни завтра», - отметил Александр Попов.

Также глава КГГА сообщил, что застройщику, который намеревался возводить здание на Пейзажной аллее, в ближайшее время предложат альтернативные участки.

«Я уверен, мы найдем компромисс в решении вопроса с застройщиком. Ведь уничтожать сквер в исторической части города, который киевляне построили своими руками, и который уже стал не только украшением района, но и одной из самых популярных среди горожан зон отдыха - это было бы просто ошибкой, а настоящим преступлением», - подчеркнул Александр Попов.