Азаров: российский газ покупать у немцев дешевле

НАК «Нафтогаз Украины» рассматривает возможность покупки российского газа у немецкой RWE, что обойдется дешевле, чем закупки его у российского «Газпрома».

Об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в интервью газете Die Welt.

«Наш «Нафтогаз» планирует покупать у немецкой RWE с поставкой в реверсном режиме, российский газ. Мы по-прежнему надеемся на новый газовый контракт с Россией. В противном случае мы будем покупать фактически российский газ у немецкой компании, который будет еще дешевле, чем напрямую из России. Это было бы парадоксально», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2011 года НАК «Нафтогаз Украины», ГАО «Черноморнефтегаз» и компания RWE Dea AG подписали Меморандум, предусматривающий дальнейшее сотрудничество по изучению территорий общего интереса на шельфе Черного моря и увеличению добычи углеводородов в Украине.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о пересмотре газовых контрактов, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.