Кинах знает, что на инициативы Януковича уже наскребли 11 миллиардов
Президент УСПП отметил, что основным источником для финансирования остается эффективная экономика.
На выполнение социальных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на сегодня сформирован ресурс в размере 10-11 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил народный депутат Украины (Партия регионов), Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.
«Как минимум 10-11 млрд. грн. ресурсов уже сформированы нашей торговой системой. Осталось порядка 5-6 млрд. грн. Над чем мы сейчас работаем», - отметил депутат.
Также он видит и другие источники для финансирования инициатив Президента.
«А если пойти по пути эффективного использования бюджетов всех уровней, включая центральный, государственный, особенно в системе государственных закупок, то можно найти намного больше (источников финансирования – УНИАН)», - сказал А.КИНАХ.
При этом он отметил, что основным источником для финансирования остается эффективная экономика. Также А.КИНАХ поддерживает законопроект о введении налога на роскошь, принятие которого позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.
А.КИНАХ подчеркнул, что принимать данный законопроект необходимо в сжатые сроки.
Как сообщал УНИАН, правительство Украины в апреле планирует внести изменения в государственный бюджет с тем, чтобы с мая началась реализация социальных инициатив Президента.
Во время правительственного заседания 7 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ поставил задачу перед Кабинетом министров внести изменения в бюджет на 2012 год, предусмотрев в нем повышение социальных выплат для ряда категорий граждан, в частности, пенсий для пенсионеров, которые вышли на пенсии до 2008 года (это касается около 9 млн. граждан), поэтапный пересчет страховых выплат шахтерам-инвалидам, поэтапное увеличение помощи для семей с детьми и т.п.