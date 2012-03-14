Богословская в пятницу ожидает провокаций от оппозиции

Парламентская временная следственная комиссия по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности рекомендует парламенту рассмотреть 16 марта свой окончательный отчет и направить его через дипломатические каналы в парламенты европейских стран для ознакомления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила председатель ВСК Инна БОГОСЛОВСКАЯ на заседании комиссии.

"Утверждение постановления и отчета ВСК запланировано на пятницу. Мы ожидаем провокаций оппозиции, а тем более, что на этот день поставлен и вопрос по газотранспортной системе, но даже если будет сорван этот процесс, о чем мы уже слышали от наших коллег в парламенте, парламент, я уверена, вынесет постановление о перенесении отчета на следующую пленарную неделю", - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, ВСК предлагает парламенту принять постановление, в котором изложены факты, установленные в ходе расследования, относительно наличия в действиях бывшего экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО признаков государственной измены. "В постановлении будут изложены факты, которые были скрыты Ю.ТИМОШЕНКО от общества, государства и власти. Мы также предлагаем парламенту обратиться в правоохранительные органы Украины и парламентам европейских стран, чтобы предоставить этот отчет не только власти и правоохранительным органам, но и парламентариям других стран, чтобы они имели возможность прочитать все документы и информацию из первых источников", - добавила она.

И.БОГОСЛОВСКАЯ уточнила, что ВСК установила факты наличия "личной зависимости" Ю.ТИМОШЕНКО от российской стороны. "Безусловно доказано, что заговор о перенесении частных долгов компаний ТИМОШЕНКО на государственный бюджет вырисовывается еще с того времени, когда она работала вместе с ЛАЗАРЕНКО. Именно премьер-министр ЛАЗАРЕНКО выдал гарантии того, что правительство Украины будет отвечать по долгам частных компаний ТИМОШЕНКО, если они возникнут. Это было сделано официальным письмом ЛАЗАРЕНКО и на основании этого письма РФ пытается до сих пор получить 405 млн. долл. в расчет за частные долги ТИМОШЕНКО. Эти обстоятельства доказаны", - констатировала председатель ВСК.

Кроме того, по ее словам, комиссия получила от российской стороны копию постановления суда о закрытии уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по факту неоднократной дачи взяток должностным лицам Министерства обороны России "по нереабилитирующим обстоятельствам". "По Уголовно-процессуальному кодексу это означает, что ТИМОШЕНКО признана виновной, но освобождена от отбывания наказания на территории России", - считает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

"Недостаточно материалов для того, чтобы доказать факт государственной измены. Согласно украинскому законодательству, должно быть доказано наличие умысла на причинение экономического ущерба государству или экономическим интересам государства. Это очень сложный состав преступления, который доказывается многими способами доказательств, а инструментов доказать это в полной мере у временной следственной комиссии нет, но безусловно есть факт, что ТИМОШЕНКО скрыла от общества и власти обстоятельства, которые имели прямое влияние на ее поведение во время ведения газовых переговоров. Дальше все в компетенции следственных органов", - резюмировала И.БОГОСЛОВСКАЯ.