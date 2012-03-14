Верховная Рада займется рекомендациями ПАСЕ в конце недели

15:07, 14 марта 2012
Политика
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ВР в пятницу рассмотрит проекты постановлений о мерах по реализации рекомендаций ПАСЕ

В пятницу в Верховной Раде Украины будут рассматриваться проекты постановлений о мерах по реализации рекомендаций и требований Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он напомнил, что в парламенте зарегистрированы два проекта постановлений, автором одного из которых является народный депутат Украины Олег БЕЛОРУС (фракция «БЮТ-Батькивщина»), а второго – Иван ПОПЕСКУ (фракция Партии регионов).

 

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