Верховная Рада займется рекомендациями ПАСЕ в конце недели
15:07, 14 марта 2012Политика
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ВР в пятницу рассмотрит проекты постановлений о мерах по реализации рекомендаций ПАСЕ
В пятницу в Верховной Раде Украины будут рассматриваться проекты постановлений о мерах по реализации рекомендаций и требований Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.
Он напомнил, что в парламенте зарегистрированы два проекта постановлений, автором одного из которых является народный депутат Украины Олег БЕЛОРУС (фракция «БЮТ-Батькивщина»), а второго – Иван ПОПЕСКУ (фракция Партии регионов).
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