К Тимошенко на три дня пустили мать и дочку

В Качановской исправительной колонии Харькова сегодня, 9 марта, началось длительное свидание экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО с родственниками, которое продлится до 11 марта включительно.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, это свидание проходит в комнате длительных свиданий колонии, где созданы все необходимые коммунально-бытовые условия для совместного проживания посетителей с осужденной.

В ГПтСУ отметили, что, в соответствии с действующим законодательством Украины, любые другие встречи и свидания с осужденными в период проведения длительных свиданий не проводятся. Об этом был поставлен в известность защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО получила разрешение на длительное свидание с родственниками. «По результатам рассмотрения заявления заключенной, руководство Качановской колонии №54 предоставило разрешение на длительное свидание Ю.ТИМОШЕНКО с матерью и дочерью», - сообщили в пенитенциарной службе.

По данным СМИ, сегодня в колонию к Ю.ТИМОШЕНКО на свидание приехала ее дочь Евгения.