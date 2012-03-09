Депутат Европарламента: выборы в Украине станут финальной точкой

Депутат Европарламента Марек СИВЕЦ (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Польша) считает, что следующие парламентские выборы в Украине решат будущее отношений Украина-ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом М.СИВЕЦ сказал во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) во главе с секретарем НСЖУ Олегом НАЛИВАЙКО.

“Выборы станут финальной точкой, когда отношения между Украиной и ЕС будут решены”, - отметил депутат.

При этом, М.СИВЕЦ подчеркнул, что вопрос не в том, чтобы одна украинская партия заявила, что выборы были честными и прозрачными, а другая – нет, а в том, чтобы выборы были признаны честными и прозрачными международным сообществом.

Положительной стороной подготовки к украинским выборам М.СИВЕЦ назвал наличие нового закона о выборах, который был одобрен, как представителями правящего большинства, так и оппозиции, хотя, при этом, сам закон, по мнению М.СИВЕЦА, является “очень плохим”.

Депутат Европарламента также выразил мнение, что до выборов, вряд ли стоит ожидать прорыва в отношениях между Киевом и Брюсселем.

“До выборов я не ожидаю прогресса”, - сказал он.

При этом депутат напомнил, что европейские друзья Украины надеялись на усиление интеграционных процессов Украины к ЕС еще в прошлом году.

“Мы ожидали, что соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли будет парафировано, однако этого не произошло”, - сказал М.СИВЕЦ.

“Когда вам говорят, что речь идет сугубо о технических проблемах, не верьте. Это – исключительно политический вопрос”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году, а о зоне свободной торговли, которая должна стать составляющей соглашения об ассоциации – в 2008 году. На саммите 19 декабря 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, и сейчас документ готовится к парафированию. Вместе с тем, его подписание и ратификация стоят под угрозой, из-за внутренней ситуации в Украине, и, в частности, из-за избирательного применения правосудия к представителям оппозиции.

Следующие парламентские выборы в Украине должны состояться в октябре этого года.