Японцы построят балтийцам общую «Фукусиму»

Страны Балтии решили построить общую для региона атомную электростанцию. Она будет построена по принципу концессии на месте закрытой Игналинскої АЭС. Об этом договорились главы правительств трех балтийских стран во время встречи Балтийского Совета Министров, который 7 и 8 марта состоялся близ местечка Пренай на юге Литвы.

Во встрече принимали участие премьеры Литвы, Латвии и Эстонии Андрюс Кубилюс, Валдис Домбровскис и Андрус Ансип, а также директор Генеральной дирекции из энергетики и транспорта Еврокомиссии Пэтэр Фаросс и руководство компании Hitachi.

Согласно концессии атомная станция будет стоить 5 миллиардов евро, ее должен строить японский концерн Hitachi и построена она должна быть до 2020 года.

В канун встречи было договорено, что Литва будет владеть 34% акций, по 20% - Латвия, Эстония и Польша. Но в последний момент Варшава отказалась от участия в проекте. Японский инвестиционный банк заявил, что готов выкупить польскую часть. А концерн Hitachi тоже объявил о своем намерении владеть частью акций. Впрочем, премьеры стран Балтии предложили Польше еще раз подумать над возможным участием в концессии.

Переговоры относительно начала работы и финансирования новой станции, получившей название Висагинской, происходят на фоне дискуссий в обществах стран Балтийского региона. Противников и сторонников строительства атомной станции почти одинаковое количество.

Литовский академик Юргис Вилемас предложил расчеты, которые доводят, что новая атомная энергия не имеет шанса конкурировать на европейском энергетическом рынке из-за высокой цены на электричество, которое будет продуцировать станция.

Граждане балтийских стран горячо обсуждают и тип реактора, который предлагают строить стратегические инвесторы. Дело в том, что реактор ABWR отвечает российскому РБМК. Аналогичного типа реакторы действовали на Чернобыльской АЭС и японской Фукусиме.