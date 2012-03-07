Экс-подчиненный Волги обвиняет его в организации сговора

Бывший подчиненный экс-главы Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Василия ВОЛГИ обвиняет своего шефа в организации сговора.

Об этом пишет газета «КоммерсантЪ-Украина».

Как сообщает издание, в ходе очередного рассмотрения уголовного дела, ключевым лицом которого выступает бывший глава Госфинуслуг, лидер партии "Союз левых сил" В.ВОЛГА, открылись ранее неизвестные ни суду, ни общественности детали коррупционного процесса.

Вчера бывший помощник главы Госфинуслуг Олег ЧЕРНУШЕНКО, обвиняемый по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("пособничество в получении взятки в особо крупном размере"), отказался от некоторых показаний, данных им в ходе досудебного следствия. В зале Шевченковского районного суда Киева он заявил, что на предыдущих допросах он "по указанию сверху говорил неправду". Однако расспросы В.ВОЛГИ и одного из прокуроров продемонстрировали, что речь идет о неточностях в показаниях, а также о фактах, которые О.ЧЕРНУШЕНКО не сообщал следствию.

Газета напоминает, что В.ВОЛГЕ инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 368 ("покушение на получение взятки в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 191 УК ("растрата имущества путем злоупотребления служебным положением"). Его подозревают в получении взятки в размере 500 тыс. долл. за выведение временной администрации из кредитного союза "Первое кредитное общество".

По словам О.ЧЕРНУШЕНКО, 3 февраля 2011 года В.ВОЛГА был первым, кто сообщил ему о задержании директора департамента временного администрирования финансово-кредитных учреждений Госфинуслуг Виктора АДАМОВИЧА. В ходе трехсторонней встречи с участием еще одного обвиняемого — директора департамента юридического обеспечения комиссии Евгения ГАНТИМУРОВА — была выработана единая версия случившегося и план дальнейших действий. По словам О.ЧЕРНУШЕНКО, версия состояла в том, что средства получались для рефинансирования "Первого кредитного общества". В ходе допросов чиновники готовились ссылаться на ст. 63 Конституции Украины.

По данным «Коммерсанта», В.ВОЛГА заявил ходатайство о привлечении О.ЧЕРНУШЕНКО к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, но суд отложил его рассмотрение до вынесения приговора. Защита В.ВОЛГИ увидела в показаниях О.ЧЕРНУШЕНКО "руку" государственного обвинения. Адвокат Евгений СОЛОДКО заявил ходатайство о проверке звонков мобильных телефонов Е.ГАНТИМУРОВА и двух прокуроров, а также выписки из журнала посещения прокуратуры. Более того, адвокат сообщил, что представители государственного обвинения прослушивают его разговоры с В.ВОЛГОЙ в следственном изоляторе. "У меня нет доказательств, поскольку туда запрещено проносить технические приборы, но кое-что из сказанного сегодня наводит на такую мысль", – сказал он. Коллегия судей отклонила это основанное на предположениях ходатайство.

Еще один неожиданный факт, как пишет «Коммерсант», сообщили представители прокуратуры. Они заявили, что, находясь в камере, В.ВОЛГА пользуется мобильным телефоном. Более того, сторона обвинения утверждает, что он якобы вел переговоры о снятии с него обвинения с последующим выездом в Италию и получении гражданства этой страны. По версии прокуроров, с телефона подозреваемого могли осуществляться звонки с целью запугивания лиц, которые дают показания против экс-чиновника. Обвинение попросило суд обратиться в прокуратуру для изъятия телефона и фиксации звонков с него.

Сторона защиты попыталась доказать, что эта информация не имеет отношения к рассматриваемому делу. Е.СОЛОДКО отметил, что такими заявлениями прокуроры пытаются добиться длительного содержания его подзащитного под стражей. Он напомнил, что на расчетный счет суда уже перечислена максимальная сумма залога — 289 тыс. грн, поэтому обвинители пытаются не допустить возможного освобождения В.ВОЛГИ. Единственным, кто подтвердил факты угроз со стороны представителей В.ВОЛГИ, был В.АДАМОВИЧ. "Я опасаюсь за свою жизнь, родных и близких", – сказал он. Судьи прислушались к заявлению обвинения и направили в прокуратуру обращение с просьбой проверить изложенные им факты.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила против В.ВОЛГИ уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, которые занимают ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения В.ВОЛГЕ в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ освободил В.ВОЛГУ от должности главы Госфинпослуг.

12 сентября стало известно, что Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ еще одно уголовное дело. Установлено, что В.ВОЛГА в 2010 году принял на государственную службу в Госфинпослуг человека, который предоставлял ему услуги водителя и получал государственные средства в виде заработной платы в должности главного специалиста одного из отделов.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины).