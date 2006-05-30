“Почему милиция сама совершает преступления и как с этим бороться” Авторский проект Егора Соболева «На 5 ли?»
15:46, 30 мая 2006Политика
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Киевлянина Дмитрия Басецкого побили пятеро милиционеров. Остановили в парке, спросили документы и…
Кровь текла из ушей, из носа, из глаз, даже изо рта текла кровь - они мне зуб выбили…
Теперь милиция говорит - били не пятеро, а двое. И не милиционеры, а хулиганы. А сам он был пьяный и все врет.
Почему милиция сама совершает преступления? Какова система их предупреждения? Что нужно менять?
На “5 канале” во вторник, 30 мая, в 22.00.
Повторы: в среду, 31 мая, в 17.20, в воскресенье, 4 июля, в 22.00.
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