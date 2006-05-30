“Почему милиция сама совершает преступления и как с этим бороться” Авторский проект Егора Соболева «На 5 ли?»

Киевлянина Дмитрия Басецкого побили пятеро милиционеров. Остановили в парке, спросили документы и…

Кровь текла из ушей, из носа, из глаз, даже изо рта текла кровь - они мне зуб выбили…

Теперь милиция говорит - били не пятеро, а двое. И не милиционеры, а хулиганы. А сам он был пьяный и все врет.

Почему милиция сама совершает преступления? Какова система их предупреждения? Что нужно менять?

На “5 канале” во вторник, 30 мая, в 22.00.

Повторы: в среду, 31 мая, в 17.20, в воскресенье, 4 июля, в 22.00.