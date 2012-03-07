Янукович объяснил, почему он так часто ездит за границу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в мире, власть должна решительно действовать для развития экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в выступлении на расширенном заседании Кабинета министров Украины.

«Несмотря на то, что мировой экономический кризис продолжается, что есть проблемы и в Украине, мы не имеем права ждать дальше, мы должны действовать. Я хочу сказать, что, безусловно, наше желание преобладает над нашими возможностями», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что власть должна сказать народу Украины о том, какой путь будет избран в экономическом развитии государства. «Чтобы люди это чувствовали. Я во время разговоров очень часто убеждался, что понимание есть в обществе, но и уровень ожидания, мы с вами знаем, после выборов 2010 года был очень большим, слишком большим. И мы никогда не думали, что мы будем иметь такую ситуацию экономическую, в которую мы попали. Она была связана, прежде всего, с ценами на газ, ну и, безусловно, с мировыми рынками. И не случайно я эти два года, вы видели, не выезжал из-за границы. Вы это видели, мягко говоря», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Он отметил, что делал это для поиска рынков сбыта для украинских товаров.