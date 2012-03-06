Попов: Снятие с маршрута поезда «городской электрички» – временное

Киев рассчитается с долгами «городской электрички» до конца марта. Первый финансовый транш уже поступил на счета Укрзализныци. Решение об окончательном погашении долгов вынесут на рассмотрение ближайшей сессии Киеврады. Об этом журналистам сообщил председатель КГГА Александр Попов.

По его словам в настоящее время между городской властью столицы и руководством Укрзализныци есть полное понимание. Киевская кольцевая электричка, которая сегодня пользуется большой популярностью среди киевлян, продолжит свою работу в привычном режиме. Снятие с маршрута поезда – временное, и связано лишь с необходимостью технического обслуживания подвижного состава.

«Любой подвижной состав нуждается в периодическом техническом осмотре. И этот поезд сейчас находится на ремонте. 15 марта на сессии Киевского городского совета будет рассматриваться вопрос о полном расчете с Укрзализныцей, речь идет о 17 миллионах гривен. Таким образом мы рассчитаемся с долгами и продолжим наше сотрудничество», – заметил председатель КГГА.

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