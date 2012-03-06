Жена Луценко пришла в суд пожать руку Иващенко

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Ирина ЛУЦЕНКО сегодня посетила в суде бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО и пожелала ему выдержки.

Как передает корреспондент УНИАН, после обеда И.ЛУЦЕНКО зашла в зал судебного заседания Печерского районного суда, который рассматривает дело В.ИВАЩЕНКО, и, обращаясь к суду, заявила, что хочет, воспользовавшись правом защитника, поддержать «уважаемого человека».

После этого, не ожидая разрешения суда, она пожала руку В.ИВАЩЕНКО, сказав ему: «Вы – уважаемый человек, держитесь, и мы победим».

Закончив свое обращение к бывшему должностному лицу, И.ЛУЦЕНКО покинула зал судебного заседания под молчание и удивленные взгляды судей Владимира КАРАБАНЯ, Сергея ВОВКА и Оксаны ЦАРЕВИЧ (двое последних принимали участие в коллегиальном рассмотрении уголовного дела и выносили приговор Ю.ЛУЦЕНКО – УНИАН).