Прокуратура допросит бютовца за лазерную надпись «Юле-волю»
По делу относительно новогоднего лазерного шоу Прокуратура города Киева вызывает на допрос председателя столичной «Батькивщины»
По делу относительно новогоднего лазерного шоу Прокуратура города Киева вызывает на допрос председателя столичной «Батькивщины», народного депутата Украины Юрия ОДАРЧЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской парторганизации «ВО «Батькивщина», депутат общался с сотрудниками прокуратуры сегодня.
По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, власть стремится установить, где находится лазерная установка, кто ее владелец, и изъять ее.
«Впоследствии, специально наученные эксперты установят, что это устройство, купленное в свое время для использования на праздниках одним из депутатов, является, в действительности, смертоносным лазерным оружием, которое могло повлечь смерть и увечья граждан», - считает депутат.
Ю.ОДАРЧЕНКО убежден, что прокуратура стремится привлечь к уголовной ответственности всех, кто хотя бы может быть причастным к этому проявлению гражданской позиции.
«Теперь в моем разговоре с представителем прокуратуры прозвучала статья «призывы к свержению существующего государственного строя». Исходя из этого, можно сказать, что для правоохранительных органов призыв к освобождению Юлии ТИМОШЕНКО уже является призывом к свержению Виктора ЯНУКОВИЧА» - говорит депутат.
Пресс-служба напоминает, что сейчас за новогоднее лазерное шоу возбуждено уголовное дело по статье «групповое хулиганство» в отношении народного депутата от «БЮТ-Батькивщина» Андрея ПАВЛОВСКОГО и председателя Шевченковской районной партийной организации «ВО «Батькивщина» Павла АНИСЬКОВИЧА.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января 2012 года, когда на Майдане Незалежности в Киеве проходило празднование Нового года, на здании консерватории и на стеле Независимости во время праздничного салюта появилась лазерная надпись «Юлі – волю!».
1 января народный депутат Украины А.ПАВЛОВСКИЙ заявил, что в новогоднюю ночь пятеро лиц в форме работников милиции ворвались в номер гостиницы "Казацкий", где он с друзьями праздновал Новый год. По словам депутата, милиционеры выбили двери ногами, ворвались в номер и вырвали из розеток все электроприборы.
В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве опровергли сообщение А.ПАВЛОВСКОГО. В милиции заявили, что двое граждан, которые позиционируют себя как симпатики одной из политических сил, без согласования своих действий с администрацией гостиницы, по своему усмотрению применили прибор проекции лазерных лучей. В отношении двух лиц, находившихся в комнате, сотрудники милиции составили административные протоколы.