Прокуратура допросит бютовца за лазерную надпись «Юле-волю»

По делу относительно новогоднего лазерного шоу Прокуратура города Киева вызывает на допрос председателя столичной «Батькивщины», народного депутата Украины Юрия ОДАРЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской парторганизации «ВО «Батькивщина», депутат общался с сотрудниками прокуратуры сегодня.

По словам Ю.ОДАРЧЕНКО, власть стремится установить, где находится лазерная установка, кто ее владелец, и изъять ее.

«Впоследствии, специально наученные эксперты установят, что это устройство, купленное в свое время для использования на праздниках одним из депутатов, является, в действительности, смертоносным лазерным оружием, которое могло повлечь смерть и увечья граждан», - считает депутат.

Ю.ОДАРЧЕНКО убежден, что прокуратура стремится привлечь к уголовной ответственности всех, кто хотя бы может быть причастным к этому проявлению гражданской позиции.

«Теперь в моем разговоре с представителем прокуратуры прозвучала статья «призывы к свержению существующего государственного строя». Исходя из этого, можно сказать, что для правоохранительных органов призыв к освобождению Юлии ТИМОШЕНКО уже является призывом к свержению Виктора ЯНУКОВИЧА» - говорит депутат.

Пресс-служба напоминает, что сейчас за новогоднее лазерное шоу возбуждено уголовное дело по статье «групповое хулиганство» в отношении народного депутата от «БЮТ-Батькивщина» Андрея ПАВЛОВСКОГО и председателя Шевченковской районной партийной организации «ВО «Батькивщина» Павла АНИСЬКОВИЧА.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 января 2012 года, когда на Майдане Незалежности в Киеве проходило празднование Нового года, на здании консерватории и на стеле Независимости во время праздничного салюта появилась лазерная надпись «Юлі – волю!».

1 января народный депутат Украины А.ПАВЛОВСКИЙ заявил, что в новогоднюю ночь пятеро лиц в форме работников милиции ворвались в номер гостиницы "Казацкий", где он с друзьями праздновал Новый год. По словам депутата, милиционеры выбили двери ногами, ворвались в номер и вырвали из розеток все электроприборы.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве опровергли сообщение А.ПАВЛОВСКОГО. В милиции заявили, что двое граждан, которые позиционируют себя как симпатики одной из политических сил, без согласования своих действий с администрацией гостиницы, по своему усмотрению применили прибор проекции лазерных лучей. В отношении двух лиц, находившихся в комнате, сотрудники милиции составили административные протоколы.