Ющенко призывает возобновить уголовное дело против Цушко

12:11, 31 августа 2007
Политика
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Президент не может простить обиду

Виктор Ющенко и Василий Цушко пожимают друг другу руки во время встречи. Киев, 4 апреляПрезидент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает возобновить расследование уголовного дела, возбужденного в отношении министра внутренних дел Василия ЦУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, представляя свои антикоррупционные инициативы.

„Откроем дело, ответственность должна быть”, - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что жить вне политики – главная задача правоохранительных органов. „Я не могу принять то оскорбление сотрудников правоохранительных органов, которое было допущено несколько месяцев назад, когда в помещение Генеральной прокуратуры заходит министр внутренних дел с воинским подразделением, и мы до сегодняшнего дня не можем поставить точку в этом деле”, - сказал он.

„У меня вопрос: по отношению к фермеру или к министру закон у нас единый или нет?”, спросил Президент, и выразил непонимание, почему правоохранительные органы по-разному трактуют законы, когда речь идет о власть предержащих.

В.ЮЩЕНКО отметил, что считает унижением органов прокуратуры закрытие уголовного дела по факту захвата Генеральной прокуратуры.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз призвал правоохранительные органы быть вне политики. «Это большая опасность, когда министр, который носит кобуру с пистолетом, или военный, который носит кобуру с пистолетом, забавляются политикой», - сказал он, напомнив, что законом запрещено создавать партийные организации в правоохранительных органах.

«Это потому, что невозможно совместить идеологические интересы с преференцией носить оружие. Если бы это кому-то удалось соединить, то самая большая партия была бы в Генеральной прокуратуре, и как при Берии (в нее - УНИАН) вошли все 47 миллионов», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в связи с захватом 24 мая дома Генеральной прокуратуры было возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по фактам превышения власти и служебных полномочий министром внутренних дел В.ЦУШКО и сотрудниками МВД, а также препятствованию сотрудникам оперативно-следственной группы СБУ в исполнении служебных обязанностей. Постановления о возбуждении этих уголовных дел были впоследствии отменены решениям Печерского райсуда Киева на основании того, что при их вынесении не была проведена соответствующая доследственная проверка.

 

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