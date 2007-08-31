Суркис просит не считать его с Ахметовым петухами

"Суркис с Ахметовым — не насекомые в банке, не драчливые псы, не петухи, которых стравливают для игры на тотализаторе. Это — не про нас. Мы очень занятые люди и слишком ценим свое время, чтобы тратить его на «личное противостояние». Так президент ФФУ Григорий Суркис в интервью журналу «Профиль» прокомментировал предположение о том, что украинский чемпионат, по мнению многих, - не только противостояние «Динамо» и «Шахтера», но и личное противостояние Григория Суркиса и Рината Ахметова.

«Если хотите, - добавил Суркис, - это (личное противостояние – ред.) нерентабельно и не приносит дивидендов. Каждый из нас увлеченно занимается достойным делом: Ринат — проблемами ФК «Шахтер», а я — футбольным хозяйством ФФУ. У обоих — работы невпроворот. Дай Бог поспевать за своими календарными планами». «Обыкновенная мужская рутинная работа», - уточнил Суркис.

В то же время президент Федерации футбола Украины признал, что и он и Ахметов «превращаемся в обыкновенных болельщиков, когда на поле выходят любимые команды». Суркис также посетовал, что Ахметову, в отличие от него легче – «он по определению фанатично предан одному бренду», в то время как Суркиса «положение обязывает болеть за все украинские клубы».

Президент ФФУ обратился к журналисту с просьбой поверить, что «реальная жизнь Суркиса и Ахметова, поверьте, намного интереснее, многообразнее и сложнее, чем навязываемые обществу стереотипы» и «досужие домыслы, какими обычно обрастают в интерпретации журналистов отношения публичных людей».

Полностью интервью с президентом ФФУ Григорием Суркисом читайте завтра в журнале «Профиль»