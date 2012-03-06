Литвин не видит давления в заявлении Зурабова по ГТС

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН не видит давления относительно необходимости продажи украинской газотранспортной системы в заявлении посла Российской Федерации в Украине Михаила ЗУРАБОВА о новом газовом контракте.

Об этом В.ЛИТВИН заявил вчера журналистам в Житомирской области, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, можно ли заявление М.ЗУРАБОВА расценивать, как давление на Украину в вопросе продажи ГТС.

«Я не вижу в этом каких-то подводных течений», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, в Украине все должны осознать, что не должно быть позорных газовых соглашений, как соглашение, которое было подписано в 2009 году. «О каком давлении может идти речь, если украинская сторона подписала эти газовые соглашения и рассказывает сегодня, что это самая лучшая цена», - добавил он.

По убеждению председателя ВР, газовый вопрос должен быть прозрачным, чтобы каждый человек понимал формулу цены на газ для Украины.

«Я исхожу из того, что Украина не должна получить какие-то особенные преференции от Российской Федерации, но должна получить такую же цену, какую получают европейские страны, с учетом того, что эти европейские страны должны платить вдвое больше за прокачку газа к своему потребителю. С учетом этого, цена должна быть для Украины меньше», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ заявил 4 марта журналистам в Киеве, что сроки подписания нового газового соглашения между Украиной и Россией зависят от сроков оценки украинской ГТС.

«На сегодняшний день я вижу лишь одно, если оценивание украинской ГТС будет проводиться до 1 августа, то абсолютно очевидно, что мы, в лучшем случае, на какие-то соглашения можем выйти лишь во второй половине года», - отметил посол РФ.