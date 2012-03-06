Скорее партии власти объединятся, чем оппозиция (опрос)

Об этомна пресс-конференции в УНИАН сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей АНТИПОВИЧ, ссылаясь на результаты социологического опроса.

"Несмотря на значительный запрос в обществе на объединение оппозиции, вера в то, что такие процессы состоятся, незначительная. Избиратели верят в то, что на выборах 2012 года смогут объединиться скорее провластные партии (53% – смогут объединиться против 24% – нет), чем оппозиционные (44% – смогут объединиться против 36% – нет)", - сказал А.АНТИПОВИЧ.

По его словам, только половина жителей запада и севера Украины верят в объединение оппозиции на выборах. "В то же время, почти 60% жителей запада верят в объединение провластных партий. А больше всего в это верят на востоке (почти 70%). Интересно, что на юге преимущественно не верят ни в объединение оппозиции, ни провластных партий", - добавил социолог.

По результатам опроса, в объединение оппозиции больше всего верят сторонники "Батьківщини", а относительно партий власти – сторонники Партии регионов.

"Остальные избиратели более сдержаны в оценках. Среди оппозиционных партий менее всего верят в объединение оппозиции сторонники партии УДАР Виталия КЛИЧКО, среди провластных – КПУ", - отметил А.АНТИПОВИЧ.

В то же время, по его словам, несмотря на слабую веру в объединение, готовность поддержать единых кандидатов от оппозиции значительно выше, чем от власти. "Так, 43% скорее будут голосовать в мажоритарном округе за единого кандидата от оппозиции, 34% - нет, 23% не определились", - уточнил он.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 10-24 февраля во всех регионах Украины. В исследовании принимали участие 4 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность согласно выборке составляет не больше 1,5%.