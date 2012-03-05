Социологи посчитали, что оппозиции лучше идти на выборы в одиночку

Объединение оппозиционных партий в единый список на выборах в Верховную Раду Украины не позволит получить им большую поддержку избирателей, чем при условии отдельного участия в парламентской кампании.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей АНТИПОВИЧ, ссылаясь на результаты социологического опроса.

"Ни один из исследуемых вариантов объединенных списков не дает сейчас кумулятивного эффекта – соответственно поход партий на выборы "по одному" дает в итоге лучшие результаты, чем в объединении", - сказал А.АНТИПОВИЧ.

По его словам, респондентам было предложено два варианта объединения оппозиционных сил и один - провластных партий. В частности, речь шла о едином списке партий "Батьківщина", "Фронт Змін", а также о едином списке партии "Батьківщина", "Фронт Змін» и Всеукраинского объединения "Свобода". Для респондентов также был предложен вариант объединения Партии регионов, Народной партии и "Сильной Украины".

"Единственный вариант объединения, при которым почти достигается кумулятивный эффект, – это единый список партий "Батьківщина" и "Фронт Змін". Такое объединение сейчас готовы поддержать 30% избирателей, при этом "по одному" партии могут получить 31%. Лишь на Западе такое объединение дает прирост: 51% – "по одному", против 53% – "вместе", - уточнил социолог.

По его словам, основная проблема заключается в том, что сторонники «Фронту Змін» такое объединение воспринимают хуже (лишь 75% сторонников уже готовы поддержать единый список), чем сторонники "Батьківщини" (90%).

"Интересно, что присоединение к этому объединению "Свободы" не добавляет ему электорального веса. Единый список партий "Батьківщина", "Фронт Змін" и "Свободы" сейчас готовы поддержать тоже 30%, при этом "по одному" партии могут получить до 35%. Лишь около 80% существующих сторонников "Батьківщини", 70% - "Фронту Змін" и "Свободы" уже готовы поддержать такое объединение. Важно, что как сторонники "Батьківщини", так и "Фронту Змін" более осторожно относятся к объединению "трех", чем "двух", - отметил А.АНТИПОВИЧ.

По словам социолога, не достигается кумулятивный эффект и при объединении провластных партий. "За единый список Партии регионов, Народной партии и "Сильной Украины" готовы уже проголосовать 21% (избирателей), при этом "по одному" партии могут получить 23%", - уточнил он.

Справка УНИАН. Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 10-24 февраля 2012 года во всех регионах Украины. В исследовании принимали участие 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки составляет не более 1,5 %.