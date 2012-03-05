Януковича просят подписать закон о запрете рекламы сигарет

Гражданская кампания «Форум» обратилась с открытым обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с призывом подписать Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий. Об этом заявил главный координатор гражданской кампании «Форум», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Форум», В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напомнил, что В.ЯНУКОВИЧ, выступая 20 сентября 2011 года на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, отметил, что «одним из приоритетных направлений нашей государственной политики является борьба с табакокурением». «Подписание закона о запрете рекламы табачной отравы станет проявлением последовательности В.ЯНУКОВИЧА в оздоровлении народа», – считает общественный деятель.

«После 30 месяцев мытарств и проволочек 24 февраля 2012 года председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН наконец-то подписал закон № 5164 и направил его на подпись Президенту. Однако табачными лоббистами в средствах массовой информации была развёрнута информационная кампания, направленная на срыв подписания закона, принятого для оздоровления общества», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Он отметил, что, в частности, за ветирование закона о запрете рекламы сигарет выступили Ассоциация СОВАТ (Союз оптовых производителей алкоголя и табака), Украинский союз промышленников и предпринимателей во главе с народным депутатом Анатолием КИНАХОМ, Всеукраинская рекламная коалиция, а также народные депутаты Ксения ЛЯПИНА и Елена БОНДАРЕНКО.

«Характер их выступлений точь-в-точь совпадает с кампанией табачных лоббистов, которая была направлена на ветирование аналогичных законопроектов о запрете рекламы табачных изделий в 1996 и 2001 годах экс-президентом Леонидом КУЧМОЙ. По сути, мало что меняется, потому что и табачные коммерсанты, и рекламщики не заинтересованы в запрете рекламы сигарет», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По мнению общественного деятеля, Президент, подписывая этот документ, должен понимать, что на кону стоят интересы 45 миллионов граждан Украины, которые хотят иметь информационное пространство, свободное от рекламы сигарет.

«Запрет рекламы сигарет непосредственно приведёт к уменьшению количества курильщиков в Украине на 700 тыс. человек – это люди, которые или бросят курить, или не начнут отравлять свои лёгкие. Сами курильщики не нуждаются в рекламе сигарет: они курят и без неё, а тех, кто не курит, такая реклама только раздражает», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер «Форума» напомнил, что согласно исследованиям Всемирного банка, который изучал опыт антитабачных кампаний в 102 странах мира, полный запрет рекламы сигарет способен уменьшить курение на 6–7%, тогда как частичный запрет только приводит к перемещению рекламы в незапрещённые сегменты. В таких случаях курение уменьшается в пределах 1%.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ особо подчеркнул, что запрет рекламы сигарет никак не уменьшит поступления в госбюджет от продажи табачных изделий: «Наоборот – повышение акцизов на табачные изделия, по уровню которых мы продолжаем отставать даже от Российской Федерации, не говоря уже о Восточной и Западной Европе, значительно увеличит поступления в госбюджет».

Справка УНИАН. Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий) был зарегистрирован в парламенте 24 сентября 2009 года. Его инициаторами выступили 15 народных депутатов от разных фракций.

Главной целью закона является приведение законодательства о рекламе в соответствие с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, защита нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий потребления табачных изделий для здоровья людей, а также социальных, экологических и экономических последствий потребления табака и воздействия табачного дыма.

22 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла этот закон. За его принятие проголосовали 332 народных депутата из 370, зарегистрированных в сессионном зале. Но председатель парламента Владимир ЛИТВИН его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины предложил председателю парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении. Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

Однако 24 февраля 2012 председатель Верховной Рады Украины подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий" без повторного рассмотрения в парламенте.