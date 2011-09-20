Янукович: программа реформ улучшит благосостояние и здоровье

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что внедряемая в Украине широкомасштабная программа реформ направлена на создание для людей условий, при которых они будут с уверенностью смотреть в будущее, заботиться о своем благополучии и здоровье.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в Нью-Йорке во время выступления на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, проблема борьбы с неинфекционными заболеваниями является очень актуальной и, без преувеличения, имеет мировой масштаб и влияет на глобальное развитие, поражая людей во всех странах, независимо от их социально-экономического состояния.

По словам Президента, Украина не исключение. Львиная доля случаев преждевременной смертности в нашей стране – из-за болезней сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкозаболеваний, травм. Специалисты утверждают, что во многом это можно было предотвратить. Указанные проблемы не являются сугубо медицинскими. Их корни – в уровне благосостояния людей, их образе жизни, экологии, социально-экономической ситуации в стране, отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что полтора года назад инициировал, в частности, реформу системы здравоохранения в Украине. «Нашим приоритетом на ближайший год является модернизация системы первичной медицинской помощи. Для многих украинских регионов это будет означать возрождение сельской медицины, которая, к сожалению, все еще находится в сложной ситуации. Так, мы максимально приблизим медицинскую помощь к гражданину, обеспечим профилактику и раннее выявление неинфекционных заболеваний», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Также, по словам Президента, одним из приоритетных направлений государственной политики является борьба с табакокурением. При этом он отметил, что Украина одной из первых в Восточной Европе подписала соответствующую Рамочную конвенцию Всемирной организации здравоохранения. «Благодаря повышению акциза, более жестким требованиям относительно торговли, запрету рекламы, ограничению курения в общественных местах уже есть ощутимые результаты: можно утверждать, каждый четвертый бросил курить», - сказал глава Украинского государства.

Также, по его данным, «имеем успех в борьбе с травматизмом. За три года количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось в 2,4 раза». Это, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, результат комплексной политики: улучшения качества дорог, ужесточения санкций за нарушение правил дорожного движения и борьбы с коррупцией в рядах дорожно-патрульной службы.

Кроме того, как сказал В.ЯНУКОВИЧ, для обеспечения здоровья будущего поколения украинская власть активно занимается улучшением медицинских и инфраструктурных условий для рождения ребенка. В частности, отметил он, в этом году стартовал национальный проект «Новая жизнь», в рамках которого в ближайшее время будут открыты специализированные перинатальные центры в 4 регионах страны, где положение дел с опекой материнства ненадлещащее. «Таким образом планируем и в дальнейшем иметь положительную динамику роста рождаемости, наметившуюся в последние годы», - добавил Президент.

Он также подчеркнул, что анализируя мировые процессы и собственный опыт, в Украине убеждены, что полноценное и качественное питание является важным фактором профилактики заболеваний и поддержания здоровья.

Следовательно, сказал В.ЯНУКОВИЧ, динамично развивая собственное сельское хозяйство, Украина планирует стимулировать производство экологически чистых продуктов питания. «Уже в ближайшем будущем мы увеличим поставки такой продукции по доступной цене на международные рынки. У нас есть для этого большой потенциал. Таким будет вклад Украины в улучшение качества питания в мире», - подчеркнул Президент.

«Украина уделяет чрезвычайно важное значение выполнению взятых на себя международных обязательств в сфере здравоохранения, в частности в рамках выполнения Целей развития тысячелетия. Политическая декларация, принятая по итогам нашего заседания, должна стать ориентиром для международного сообщества в деле уменьшения негативных последствий неинфекционных заболеваний.

Убежден, что совместными усилиями государств-членов и учреждений Организации Объединенных Наций мы достигнем успеха», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.