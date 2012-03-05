Янукович и Азаров поздравили Путина
12:08, 05 марта 2012Политика
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Также Путина поздравили президенты Азербайджана, Киргизии и Таджикистана
|Виктор Янукович и Николай Азаров
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«В.ПУТИНА с убедительной победой на выборах по телефону поздравили Президент и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Николай АЗАРОВ», - говорится в сообщении.
Также В.ПУТИНА поздравили президенты Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Киргизии Алмазбек АТАМБАЕВ и Таджикистана Эмомали РАХМОН.
По данным ЦИК РФ, по итогам обработки более 99% протоколов на выборах Президента России за В.ПУТИНА проголосовали 63,65% избирателей.
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