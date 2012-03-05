Янукович и Азаров поздравили Путина

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поздравили Владимира ПУТИНА с убедительной победой на выборах Президента России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«В.ПУТИНА с убедительной победой на выборах по телефону поздравили Президент и премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Николай АЗАРОВ», - говорится в сообщении.

Также В.ПУТИНА поздравили президенты Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Киргизии Алмазбек АТАМБАЕВ и Таджикистана Эмомали РАХМОН.

По данным ЦИК РФ, по итогам обработки более 99% протоколов на выборах Президента России за В.ПУТИНА проголосовали 63,65% избирателей.