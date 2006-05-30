Черномырдин назвал 4 раздражителя в российско-украинских отношениях

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН заявляет, что не припоминает более худших времен в российско-украинских отношениях, чем сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время круглого стола в Киеве с участие украинских и российских экспертов по вопросам двусторонних отношений.

«Были ли хуже времена, чем сегодня?» – спросил посол и тут же ответил, что в обозримом прошлом не было.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, сегодня многое зависит в украинско-российских двусторонних отношениях «от профессионального уровня политиков и государственных деятелей». В этом же контексте российский посол сказал: «Когда с Украиной играют, а в Украине принимают эту игру серьезно, манипулируют, не ради самой Украины, а во вред России».

«Нам не нужно соревноваться, кто больше влияет на что-то, где центр, демократия, или не демократия – мы этого не заслуживаем, этого не заслуживают наши народы», - считает В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Также посол назвал основные раздражители в российско-украинских отношениях. По его мнению, это НАТО, проблема базирования ЧФ, в определенной степени молдавско-приднестровская проблема, «создание демократического пояса ГУАМ». При этом основным раздражителем российский посол назвал стремление Украины вступить в НАТО. Он также отметил, что Россия этого не боится. «Мы никого вообще не боимся», - сказал посол и добавил, что у России с НАТО нормальные партнерские отношения. Однако касаясь того, что Россия не понимает стремление Украины вступить в НАТО, российский посол призвал объяснить это, и не только России, но и гражданам самой Украины. «Вы у себя не можете объяснить, а хотите, чтобы другие понимали», - отметил посол. При этом он уточнил, что на сегодняшний момент у России и Украины особые стратегические партнерские отношения, при которых можно решать все вопросы, в том числе и ценовые, включая цены на энергоносители.

В.ЧЕРНОМЫРДИН добавил, что в случае вступления Украины в НАТО такие отношения будут пересмотрены. «А когда соседнее государство становится членом Североатлантического военного блока, тогда извините, тогда на это стратегическое партнерство надо смотреть под другим углом», - заявил посол.

При этом он уверен, что такое развитие событий не нужно ни России, ни самой Украине.

«Мне хочется порой защитить Украину и от своих», - уверяет В.ЧЕРНОМЫРДИН. Продолжая этот тезис, российский посол сослался на объективную ситуацию, почему двусторонние отношения находятся в таком состоянии. По его словам, драматические выборы Президента 2004 года в Украине не могли не повлиять на то, почему 2005 год стал годом утраченных возможностей, поскольку сначала была эйфория, а потом привыкание. Кроме того, В.ЧЕРНОМЫРДИН заметил, что он всегда советует россиянам «быть поспокойнее, учитывать объективные условия в Украине». «Виноватого искать – это мы тут профессионалы кого-то долбануть, облить», - отметил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

В то же время он высказал уверенность, что наработки экспертов, представленные во время круглого стола с российской и украинской стороны, будут переданы российской и украинской власти и не останутся без внимания, и что это в лучшую сторону повлияет на российско-украинские отношения.

Кроме того, во время круглого стола прозвучали поздравления в адрес В.ЧЕРНОМЫРДИНА в связи с тем, что сегодня исполняется 5 лет его пребывание в качестве посла России в Украине. Сам В.ЧЕРНОМЫРДИН, принимая поздравления, заметил, среди прочего, что, возможно, ему стоит уже уехать из Украины.

В ответ на это следующий выступающий, которым был бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр ЧАЛЫЙ, иронично заметил: «Виктор Степанович, не надо уезжать, вы довели российско-украинские отношения до такого кризиса, оставайтесь еще на 5 лет, чтобы вывести их из этого состояния».

Справка УНИАН. Сегодняшний круглый стол организован Центром Разумкова совместно с российским фондом «Российский общественно-политический центр».