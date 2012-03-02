Шендерович: В мире поморщатся, но выборы признают. Россия - не Беларусь

Российский оппозиционер, писатель-сатирик и журналист Виктор ШЕНДЕРОВИЧ считает, что при любых обстоятельствах мировое сообщество признает результаты президентских выборов в России.

Такое мнение он высказал в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ, отвечая на вопрос, признает ли мир результаты выборов и сам факт возвращения Владимира ПУТИНА на главный пост России.

“Я думаю, что поморщатся да и признают. Россия - не Беларусь”, - сказал В.ШЕНДЕРОВИЧ.

Он объяснил, что в России много рычагов влияния на западное содружество. В частности, это газ, среднеазиатские базы и международные политика.

“Я думаю, что западное содружество давно очень деградировало. Со времен Тэтчер и Рейгана очень измельчала западная политика”, - сказал В.ШЕНДЕРОВИЧ.

Справка УНИАН. Выборы Президента РФ назначены на 4 марта. На пост главы государства, кроме премьер-министра В.ПУТИНА, претендуют: миллиардер Михаил ПРОХОРОВ и лидеры парламентских партий Геннадий ЗЮГАНОВ (КПУ), Сергей МИРОНОВ («Справедливая Россия») и Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (ЛДПР).

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