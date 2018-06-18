Будители украинской нации рассказали английский анекдот о Робинзоне

В первый день весны в УНИАН собрались моральные авторитеты нации - представители инициативной группы "Первого декабря": кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Попович и Евгений Сверстюк.

- Нас собрал большой моральный кризис, который каждый из нас испытывает, - говорит украинский диссидент, известный общественный деятель Евгений Сверстюк. - Деньги в кошельке есть, а счастья нет... Мы обманываем себя, когда измеряем нашу жизнь от провозглашения независимости. В День провозглашения независимости ничего не изменилось. Остались те же люди, те же кресла, и та же школа, те же привычки... Если мы хотим установить диагноз нашей болезни, то надо начинать не с 1991 года и даже не с 1971 года. Наш диагноз - это кризис человека, который потерял дорогу... Есть достижения чрезвычайно важные. Мы никогда не имели свободы слова - мы ее имеем. Мы подслушивали информацию через подавления - мы имеем доступ к информации. Мы получали по блату какие-то тряпки из-за границы - мы имеем сейчас полон рынок всего. Наконец, мы имеем возможность говорить правду и не должны лгать. Мы имеем возможность быть открытыми друг к другу и не должны носить маску. Хотя некоторым людям конечно нравится носить маску, врать и тому подобное. Девиз нашей инициативы - свободный человек в свободной стране. Это человек без страха, который осознает, что он несет божественный дар свободы воли, свободы реализовать себя и творить добро. Собственно, для этого мы и встречаемся с журналистами, чтобы они сделали популярными эти идеалистические и немодные лозунги. Потому что материализм не нуждается в популяризации. А будители духа нужны в каждую эпоху. Без них мы не проснемся от того маразма, когда провозглашена демократия, а ею пользуются антидемократы.

Инициатива "Первого декабря" постарается убедить каждого украинца, что от него лично очень многое зависит и что "каждый должен быть будителем на своем месте".

- Словом можно будить больше, чем выстрелом, - добавляет Евгений Александрович. - Выстрел можно глушить, а слово будет. Нам бы не хотелось, чтобы снизу поднялась волна слепого бунта и убийств. Мы вступаем в ту эпоху, когда каждый человек должен решать трудную задачу - создавать нравственную атмосферу в себе, в семье, своей среде.

Напомним, в группу "Первого декабря" вошли 11 представителей национальной интеллигенции: Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский. Они объединились в ответ на призыв предстоятелей украинских церквей совместно искать ответы на вызовы современности.

- Так случилось в нашей истории последних десятилетий, мы начали искать что-то, идти куда-то, но зашли в тупик, - рассказывает Любомир Гузар. - Вместо того, чтобы идти вперед и к лучшему, по меньшей мере топчемся на месте, а может и того хуже - идем как бы назад. Наша главная задача - поправить направление нашего движения, чтобы стать на путь праведный. Нас четверо, но мы хотим одним сердцем и едиными устами выразить то, к чему нас призывали, что мы обязались сделать и что мы хотим распространить на всех граждан, желающих настоящего развития Украины.

Мудрецы будут апеллировать к рядовым гражданам, а не к политикам. Как отметил Иван Дзюба: речь идет не о диалоге с властью, а о диалоге с обществом. Потому что общество должно контролировать власть, но украинские власти этого не понимают.

- Очень трудно говорить с глухими людьми. Я сам немного глуховатий, - с улыбкой отмечает Кардинал. - Разговор с теми, что при власти, начнется тогда, когда будет с кем говорить. Когда будут люди, которые хотят говорить, в которых уши и сердца открыты. И дай Бог, чтобы такой момент настал как можно скорее.

Представители "Первого декабря" не против заниматься и проведением следующих парламентских выборов, точнее следить за тем, чтобы они были честными. Однако интеллигенты понимают, что это огромный кусок работы.

- Мы можем посмотреть на нашу политическую борьбу с разных позиций: правовых, экономических, но, как правило, никто не смотрит с точки зрения порядочности поведения депутатов, политиков. Именно с нее нам следовало смотреть на те судебные процессы, которые прошли и проходят на наших глазах, - убежден философ Мирослав Попович. - Нам надо смотреть на сдвиг в парламенте. Преобразование парламентария на тушку является не столько политическим актом, сколько актом морали, или лучше сказать аморальным актом. И хотелось, чтобы после выборов в парламент, там кроме позиции правых, левых, консерваторов, либералов над всем доминировала позиция честности и неподкупности. Чтобы была создана атмосфера, при которой было бы невозможным обращение тушек. Мы все же политическая группа, хотя и не претендуем стать политической партией. И у нас есть один недостаток - мы седобородые. Но в этом положительная сторона, поскольку мы уже ни на что не претендуем, ни на какие высокие государственные должности.

Мы поинтересовались у этой четверки мудрецов, каким образом можно возродить мораль и духовность в обществе, и политикуме в частности, и как сделать так, чтобы явление тушканизации исчезло, и что бы они посоветовали украинцам накануне выборов: кому отдать голос, чтобы вновь не ошибиться?

- Я учительский сын и начинал карьеру в школе. Я вижу два мощных класса в нашем обществе - это учителя и медики, - говорит Мирослав Попович. - И мне хотелось бы, чтобы это наше движение зацепило именно глубинный районный массив, чтобы те люди, которые являются носителями интеллигентности и нравственности на местах, организовали собственные круглые столы. Будут выборы, будут привлекать учителей и всех остальных, чтобы фальсифицировать результаты. Представьте, какой это будет масштаб по всей стране. Как дать отпор этой волне лжи? Единственный путь - чтобы люди в районном центре и селе поверили, что в их руках будущее и они могут что-то сделать. Есть такой английский анекдот. Когда Робинзона нашли, приехала экспедиция и видит, что у него три дома. Его спрашивают, зачем три. А он говорит: первый дом - в котором живу. Второй - это клуб, куда я хожу. Третий дом - клуб, в который я ни за какие деньги ходить не буду. У каждого человека должен быть такой "клуб", в который он ни за какие деньги не пойдет.

- Не надо недооценивать силу слова, - замечает Любомир Гузар. - Цитируем нашего поэта: "я на сторожі коло їх поставлю слово". Мы знаем, какую роль сыграли в нашей жизни и Шевченко, и Шашкевич, и все остальные. Не достаточно просто сказать слова, должен быть и пример, убеждение, что это стоит делать. Нам надо действовать с помощью слова и примера. Не весь народ спит, но очень многие из тех, кто хотел бы что-то сделать, не знает, что и как делать. Есть сила, которую нужно оформить, направить, которой надо помочь действовать, но не насильно, а благородно.

- На наших глазах еще до выборов происходит подкуп, - говорит Евгений Сверстюк. - Мы не реагируем. Затем механизмом демократии пользовался совершенно смешной человек Черновецкий. Мы видели, смотрели и молчали. Сейчас предлагают движение "антикаша", чтобы реагировать на проявления подкупа, который уже есть сейчас. Тот же Довгий уже организует в Днепровском районе. Если не будем реагировать, то же будет повторяться.

- И как не ошибиться с выбором?

- Нужно смотреть, совестливый ли человек, декларирует ли человек правду, является ли правдивым. Вечный критерий - это не то, что говорит, а делает.

- Вы сегодня видите политиков, которым можете доверять? - уточняем у господина Сверстюка.

- Да, я вижу людей, которым я верю, у которых есть что-то святое.

5 апреля участники инициативы "Первого декабря" созывают Национальный круглый стол. Предполагается, что участие в нем примут знаковые фигуры из разных общественных сфер. Говорят, подбирать будут не ораторов, а людей, которые умеют что-то делать, знают, как это делать и которые "могут привести в движение спавшие силы общества".

- Одна из целей круглого стола - попытаться вернуть людей к подлинным ценностям, - отмечает Евгений Сверстюк. - Нам возвращаться к подлинным ценностям интересно, потому что мы знаем точно, какие эти ценности и каких нам не хватает. Нам нужно вернуться к закону и к правде, которые у нас были запрещены.

Анна Ященко

Фото УНИАН