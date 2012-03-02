«Киев на грани гибели» - онлайн-конференция лидера ФСК

В понедельник, 5 марта, в 11:00 состоится онлайн-конференция главного координатора Гражданской кампании «Форум спасения Киева», одного из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталия ЧЕРНЯХОВСКОГО на тему: «Киев на грани гибели: тотальная застройка, уничтожение зелёных зон, нашествие ларьков, стихийная торговля и отсутствие демократических выборов мэра и Киевсовета».

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ ответит на вопросы киевлян и жителей других городов Украины, расскажет о наиболее актуальных проблемах Киева и путях их преодоления.

Онлайн-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Наш продукт» по адресу: Киев, ул. Старокиевская, 10 «г», бизнес-центр «Вектор» (1-е крыло, 1-й этаж, заезд с ул. Гали Тимофеевой)

Видеотрансляция – по ссылке http://ianp.com.ua/ru/online

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