Янукович рассказал детям, как трудно достигать цели

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пожелал молодежи мечтать и достигать самых высоких высот в жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время посещения ІІ Всеукраинской выставки-отчета детского творчества «Страна юных мастеров» в Киеве.

"Я с большим удовольствием посетил эту выставку. Я в очередной раз, во-первых, получил удовольствие, во-вторых, удивился, как вы подросли - и как люди, и как мастера", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, творчество помогает детям познавать мир, помогает в дальнейшей учебе и жизни.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что знает, как трудно достичь поставленную перед собой цель, но очень важно, чтобы дети мечтали и всего достигали.

"Наше государство строится, строится как сильная независимая страна, со своим красивым именем - Украина. У нас большая надежда на вас, что вы из года в год будете подрастать и вы будете идти за нынешним поколением. А лучше, чтобы вы не только догнали, но и перегнали нас. Это было бы приятно", - сказал В.ЯНУКОВИЧ и пожелал детям покорять самые высокие высоты в жизни.

Как сообщает пресс-служба Малой академии наук, в ходе выставки были выданы патенты на разработки 12 лучшим молодым изобретателям Украины. Свои проекты школьники представили год назад на Всеукраинском конкурсе научно-исследовательских работ учеников - членов Малой академии наук. Больше всего патентов выдано на оригинальные компьютерные программы. Это, в частности, интернет-система Василия ГОРБАЧЕНКО из Черниговской области для информирования родителей, веб-система Тараса ХВЫЛЯ из Киева для создания баз данных выпускников, программа Романа ЛЮКА с Волыни для автоматического распознавания номерного знака автомобиля, система контроля доступа Романа ГОЦИЯ из Львова на основе 3D-сканирования лица, программное обеспечение Александра МАРТЫНЮКА из Киева для проведения экспериментов на уроках физики.

В пресс-релизе Министерства образования и науки, молодежи и спорта отмечается, что внешкольные заведения посещают 1,5 млн. детей, то есть более трети детей школьного возраста.