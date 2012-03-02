Для Литвина 8 марта - «огромные хлопоты»

Для председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА 8 марта является праздником и одновременно “огромными хлопотами”.

Об этом он сказал в прямом эфире телеканала “Рада”.

Как отметил В.ЛИТВИН, “для меня этот праздник - праздник моей матери, тещи, моих коллег - сотрудников, с которыми я работаю, женщин Аппарата Верховной Рады, женщин, которые работают в секретариате председателя Верховной Рады”.

В то же время, по его словам, это и “огромные хлопоты”, ведь 8 марта каждый мужчина думает, “как в этот день удивить женщин, чтобы он быстрее, этот день, промелькнул”.

В.ЛИТВИН отметил: “Мы боимся почему-то самых лучших чувств, мы стесняемся даже в этот день говорить то, чего они заслуживают - не в качестве комплиментов, а просто как оценку”. “И мы настолько черствы, настолько, возможно, несем в себе какие-то неестественные стереотипы, что не можем, например, сказать утром жене, что ты лучшая у меня, что я счастлив, что ты есть, и пойти на работу”, - сказал он. “Казалось бы, простые слова, но далеко не всегда, я убежден, мужчины их говорят, я сужу это по себе”, - добавил председатель ВР.

По убеждению В.ЛИТВИНА, 8 марта в Украине должно быть “ежедневно, как минимум, лет 5, чтобы мы могли понять назначение женщины не просто как домашней прислуги, не просто которая должна выполнить там миссию рождения детей, а видеть в ней самого близкого, дорогого человека, который равен, а часто - более высок по своим данным, чем мужчина”.