Муж Тимошенко хочет от Европы санкций для Януковича

Муж Юлии Тимошенко Александр считает, что Европа должна ввести санкции против украинской власти.

Об этом он заявил в интервью изданию Фокус.

Так, он отметил, что несколько недель, прошедших после принятия жёсткой резолюции ПАСЕ, показали, что руководство страны не намерено обращать внимание на этот документ, даже несмотря на то, что для Украины он носит обязательный международно-правовой характер.

"Нужны персональные санкции против Януковича, ключевых политических и экономических фигур из его окружения, руководителей Администрации президента, Кабинета министров, Партии регионов, судей и правоохранителей, которые выполняют политические заказы по подавлению прав граждан, преследованию оппозиционных политиков", - считает Тимошенко.

"Речь идёт о запрете на въезд в ЕС, замораживании счетов, различных активов, принадлежащих указанным лицам напрямую или под прикрытием ближайших родственников либо подставных юридических и физических лиц", - добавил он.

Отвечая на вопрос, известны ли ему факты, что кто-то еще из соратников Тимошенко собирается просить о политическом убежище, он отметил, что в Украине "такое положение, когда убежища может попросить больше половины населения".

"Но зачем? Не лучше ли собраться и заставить это сделать одного человека — Януковича? Пусть он просит убежища. Но, наверное, ему убежище теперь может предоставить только Антарктида", - сказал он.

Отвечая на вопрос, планирует ли он или Евгения Тимошенко войти в предвыборный список, он сказал:

"Для нашей семьи это не главное. Приоритет один — Юлия Тимошенко должна быть на свободе".

По его словам, с женой он общается только через дочь и адвокатов.

"То, что Тимошенко в тюрьме, не значит, что она полностью изолирована. Она из-за решётки руководит всеми необходимыми процессами, общается с людьми",- сказал он.

Украинская правда