Представители Партии регионов победили на промежуточных выборах

Представители Партии регионов победили в большинстве округов на промежуточных выборах в местные органы власти, которые состоялись 19 и 26 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по информации первого заместителя председателя Партии регионов Владимира РЫБАКА, 19 и 26 февраля состоялись назначенные территориальными избирательными комиссиями промежуточные выборы 38 депутатов местных советов в 16 регионах Украины.

По 8 одномандатным мажоритарным избирательным округам избраны 6 депутатов от Партии регионов и по 1 депутату от партий “Совесть Украины” и “Фронт Змін”.

На выборах депутата Винницкого областного совета (округ №19) победила СПИРИДОНОВА Любовь Михайловна, 1962 году рождения, внепартийная, заместитель главы Винницкой областной государственной администрации, субъект выдвижения – Партия регионов.

Среди 5 избранных депутатов районных советов - четыре представителя Партии регионов (3 члена партии и 1 внепартийный), кандидатуры которых были выдвинуты на партийных конференциях, и 1 – внепартийный, субъект выдвижения – «Фронт Змін».

На выборах в Киевский районный в г. Полтаве совет победил член партии “Совесть Украины”, выдвинутый указанной партией при поддержке Партии регионов.

На выборах в Кодымский городской совет Одесской области победил также представитель Партии регионов.

Избраны 2 депутата поселковых и 26 депутатов сельских советов. Победителями стали 10 членов политических партий, из них 9 – члены Партии регионов и 1 – член КПУ; 18 – внепартийных депутатов (из них 3 – при поддержке Партии регионов).

26 депутатов шли на выборы как самовыдвиженцы, двух выдвинула Партия регионов.

В целом представители Партии регионов одержали победу по 19 из 36 одномандатных и одномандатных мажоритарных избирательных округов, что составляет 53%. Среди избранных депутатов - 17 женщин.

В одном поселковом совете Донецкой области и одном сельском совете Хмельницкой области выборы не состоялись.