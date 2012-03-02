Берлускони поддержит украинских политзаключенных

Европейская Народная Партия (ЕНП) создаст группу высокого уровня для убеждения украинской власти в необходимости освободить заключенных оппозиционеров.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил украинским журналистам президент ЕНП Вильфред МАРТЕНС.

«Мы создадим комиссию в рамках ЕНП с известными европейскими персонами для новых попыток иметь контакты с властью, чтобы сказать очень четко о необходимости освобождения Юлии ТИМОШЕНКО и других», – сказал он.

По его словам, эта инициатива была одобрена на саммите ЕНП.

В.МАРТЕНС отметил, что такая группа может быть создана уже на следующей неделе, и в нее, в частности, выразили желание войти бывший премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ, экс-премьер-министр Хорватии Ядранка КОСОР, премьер-министр Словении Янеш ЯНСА.