Переизбран председатель киевской «Батьківщини»

Юрий ОДАРЧЕНКО переизбран председателем Киевской городской организации политической партии «ВО «Батьківщина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской парторганизации «Батьківщини», за его кандидатуру единогласно проголосовали делегаты 10-й отчетно-выборной конференции столичной парторганизации.

В работе конференции приняли участие 46 делегатов от первичных партийных организаций столицы, депутаты Верховной Рады и депутаты Киевсовета от фракции «БЮТ-Батьківщина». Также посетили конференцию представители политических партий и общественных организаций, которые входят в киевский Комитет сопротивления диктатуре.

Делегаты конференции заслушали отчет председателя Киевской парторганизации «ВО «Батьківщина» и отчет руководителя фракции «БЮТ-Батьківщина» в Киевском городском совете за отчетный период, а также избрали делегатов на съезд партии, новый состав бюро и контрольно-ревизионной комиссии городской партийной организации «Батьківщини», говорится в сообщении.