Суд по делу Пукача начал изучать материалы

Печерский районный суд Киева перешел к стадии исследования материалов дела по обвинению бывшего генерала МВД Украины Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, заметив, что таким образом суд завершил процедуру допроса вторго потерпевшего по делу журналиста Алексея ПОДОЛЬСКОГО.

Комментируя ход рассмотрения дела, В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что суд нарушает международные нормы, проводя заседание в закрытом режиме. По словам адвоката, на заседаниях она неоднократно и очень четко отмечала, что суд должен руководствоваться Европейской конвенцией по правам человека, а не старым Уголовно-процессуальным кодексом, «который не предусматривает процедуры проведения судебных заседаний в смешанном режиме».

Вместе с тем, отметила В.ТЕЛИЧЕНКО, «суд сознательно и демонстративно проигнорировал европейские стандарты и решил проводить все судебные заседания по делу по обвинению ПУКАЧА в закрытом режиме, сославшись на то, что это в интересах национальной безопасности».

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, такое решение суда она расценивает исключительно как демонстративное игнорирование международных норм.

Следующее судебное заседание по делу А.ПУКАЧА состоится 5 марта в 11.00.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении А.ПУКАЧА.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля А.ПОДОЛЬСЬКОГО и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

Дело А.ПУКАЧА рассматривается в Печерском райсуде в закрытом режиме.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.