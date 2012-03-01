К Тимошенко просятся шведские депутаты
18:14, 01 марта 2012Политика
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Уже написали начальнику колонии
|Григорий Немыря
Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе сообщил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ.
«Они написали обращение к председателю пенитенциарной службы и начальнику колонии», – сказал он.
Г.НЕМЫРЯ добавил, что эти представительницы шведского парламента призвали женщин Европы проявить солидарность с Ю.ТИМОШЕНКО.
При этом он отметил, что визит, запланированный на 5 марта, должен стать пока лишь первым в рамках реализации инициативы этих шведских депутатов.
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