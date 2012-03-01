К Тимошенко просятся шведские депутаты

Члены Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ – вице-президент Вальбурга ГАБСБУРГ ДУГЛАС и Аса ЛИНДЕСТАМ (обе – представительницы Швеции) – хотят посетить заключенную в тюрьму бывшую премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО 5 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Брюсселе сообщил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ.

«Они написали обращение к председателю пенитенциарной службы и начальнику колонии», – сказал он.

Г.НЕМЫРЯ добавил, что эти представительницы шведского парламента призвали женщин Европы проявить солидарность с Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом он отметил, что визит, запланированный на 5 марта, должен стать пока лишь первым в рамках реализации инициативы этих шведских депутатов.