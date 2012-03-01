Против судьи Вовка возобновили уголовное дело
13:15, 01 марта 2012Политика
3483 0
|Сергей ВОВК
Об этом УНИАН сообщили в ВСУ, заметив, что соответствующее решение суд принял сегодня, и таким образом было отменено постановление Голосеевского районного суда и постановление Апелляционного суда столицы, которыми было отменено и подтверждена правомерность отмены возбуждения уголовного дела в отношении С.ВОВКА.
Как отметили в ВСУ, дело повторно будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter