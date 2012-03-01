Против судьи Вовка возобновили уголовное дело

Верховный Суд Украины в связи с нововыявленными обстоятельствами отправил на новое судебное рассмотрение уголовное дело, возбужденное за вынесение неправосудных решений судьей Печерского районного суда Киева Сергеем ВОВКОМ.

Об этом УНИАН сообщили в ВСУ, заметив, что соответствующее решение суд принял сегодня, и таким образом было отменено постановление Голосеевского районного суда и постановление Апелляционного суда столицы, которыми было отменено и подтверждена правомерность отмены возбуждения уголовного дела в отношении С.ВОВКА.

Как отметили в ВСУ, дело повторно будет рассматривать Голосеевский райсуд Киева.